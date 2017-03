16/03/2017 19:30

CALCIOMERCATO INTER LJAJIC / Partita da ex per Adem Ljajic. L'attaccante del Torino sfiderà l'Inter nell'anticipo della 29a giornata di serie A. Il calciatore serbo è tornato a parlare della sua avventura in nerazzurra: "Mi trovavo bene all'Inter - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Ero contento per come avevo fatto. Alla fine è stato Mancini a puntare su altri ed io ho dovuto guardare altrove".

M.S.