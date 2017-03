Calciomercato Napoli, Zapata piace al Wolfsburg: ecco quanto vale l'operazione

16/03/2017 19:03

CALCIOMERCATO NAPOLI UDINESE ZAPATA / Il Wolfsburg ha messo gli occhi su Duvan Zapata, attaccante di proprietà del Napoli, ma in prestito all'Udinese. A fine stagione il colombiano potrebbe essere ceduto a titolo definitivo dai partenopei che avrebbero già una pretendente, proprio la compagine tedesca. Zapata però non se ne andrà dalla Campania per meno di 12 milioni di euro, come riporta 'gazzamercato.com'.

O.P.