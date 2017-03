17/03/2017 02:36

ESPANYOL CINA REYES / C'è la Cina nel futuro di Jose Antonio Reyes. Il calciatore in forza all'Espanyol - secondo quanto riportato da 'RAC1' - è pronto a lasciare la Liga e la Spagna per trasferirsi in Asia al termine della stagione. L'ex Siviglia continuerà la propria carriera nella Super League cinese.

M.S.