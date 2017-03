17/03/2017 03:11

MILAN LIVERPOOL GASPAR - Concorrenza inglese per il Milan. Su Jordy Gaspar - come riporta 'Telefoot' - oltre alla formazione rossonera si sarebbe fiondato anche il Liverpool. Il 19enne terzino francese in forza al Lione ha collezionato tre presenze finora in stagione con la maglia della prima squadra.



G.M.