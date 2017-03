Fiorentina, Babacar: "Giocare poco non mi pesa. Contento se vince la squadra"

16/03/2017 18:35

FIORENTINA BABACAR / Khouma Babacar, attaccante della Fiorentina, sta trovando poco spazio ultimamente con la maglia dei viola sia dal primo minuto che da subentrante. Il giovane oggi è stato ospite del 'Fiorentina Store' vicino al Duomo ed ha risposto alle domande dei cronisti presenti: "Noi stiamo lavorando per andare in Europa. Contro il Crotone fuori casa non sarà molto semplice, ma andiamo là per i tre punti. Spazio in campo? Non mi pesa, io lavoro per la squadra e se vinciamo sono contento", riporta 'violanews.com'.

O.P.