16/03/2017 18:29

BOLOGNA FUTURO VIVIANI / Futuro tutto da scrivere per Federico Viviani. Il centrocampista, acquistato dal Bologna con la formula del prestito lo scorso agosto, è ancora di proprietà del Verona. Il calciatore - secondo quanto riportato da 'corrieredellosport.it' - sarà sotto esame in quest'ultima parte di stagione. Se dovesse essere promosso a pieni voti il Bologna potrebbe decidere di sborsare i 5 milioni di euro per il riscatto.

M.S.