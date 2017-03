Calciomercato Napoli, Ghoulam verso il Real: Mendes è la chiave

16/03/2017 18:26

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM / Come fanno sapere dall'Algeria, in particolare da 'Le Buteur', Faouzi Ghoulam sarebbe sempre più vicino al trasferimento al Real Madrid in estate. L'esterno del Napoli non ha ancora rinnovato il contratto che lo lega agli azzurri ed in patria annunciano il cambio di procura da Alessandro Moggi a Jorge Mendes. Sull'algerino però non hanno mollato la presa nemmeno PSG e Manchester City che tuttavia sono in seconda fila nelle preferenze del giocatore.

