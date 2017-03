Milan, verso il closing: attesa per la terza caparra

16/03/2017 18:18

MILAN CLOSING SES FININVEST / Era attesa per oggi la terza caparra da parte di Ses per l'acquisto del Milan. Al momento, però, come riportato da 'Sky Sport' i 100 milioni di euro non sono giunti nei conti Fininvest. A questo punto è probabile che il bonifico arrivi non prima di lunedì prossimo.

Sino-Europe Sports, che ha già versato 200 milioni di caparra, dovrebbe poi chiudere la trattativa il 7 aprile, giorno in cui sembra essere stato fissato il closing. I colpi di scena in una trattativa sempre più infinita sono comunque sempre dietro l'angolo. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.

M.S.