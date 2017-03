Chelsea, è finita l'era Terry: nessun rinnovo in vista

16/03/2017 18:13

CHELSEA TERRY / Stando a quanto afferma il 'London Evening Standard', il Chelsea avrebbe deciso di non rinnovare il contratto di John Terry. La decisione del club, secondo le indiscrezioni, ad ora sembrerebbe irreversibile con il difensore libero di accordarsi con un'altra squadra. I 'Blues' comunque non abbandoneranno il capitano: per lui è pronto infatti un ruolo di ambasciatore oppure il posto da manager per le giovanili qualora decidesse di dire basta al calcio giocato.

O.P.