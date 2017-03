Calciomercato Inter, c'è il 'patto' per Conte!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

16/03/2017 17:58

CONTE CHELSEA - Negli ultimi tempi si è parlato di un possibile ritorno di Antonio Conte in Italia. L'Inter cinese - malgrado il cammino positivo fin qui della gestione Pioli - 'sogna' di riportare in Serie A l'allenatore italiano, con la stessa Juventus che potrebbe pensare ad un 'Conte-bis' in caso di una rivoluzione societaria se Allegri lasciasse la 'Vecchia Signora' a giugno.

Calciomercato Inter, Conte detta le condizioni al Chelsea per il rinnovo

Il 47enne mister leccese, per il calciomercato Inter, avrebbe però stretto un 'patto' con il Chelsea in vista della prossima estate: se il patron Abramovich gli metterà a disposizione il budget necessario sul calciomercato - riporta l''Evening Standard' - l'ex Ct azzurro firmerà il rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2019) con i 'Blues'. Conte vorrebbe rinforzare il Chelsea con quattro pedine di alto livello: un difensore, un laterale, un centrocampista e un centravanti, con Lukaku e Morata tra i più gettonati per l'attacco. E visti i risultati conseguiti alla sua prima stagione Oltremanica (i londinesi dominano in Premier e hanno staccato anche il pass per le semifinali di FA Cup), difficilmente Abramovich si priverà di un tecnico del calibro di Antonio Conte...