Calciomercato Fiorentina, Chiesa in Nazionale: il cartellino aumenta ancora

16/03/2017 17:52

CALCIOMERCATO FIORENTINA CHIESA / Alla fine è arrivata la prima chiamata della Nazionale per Federico Chiesa. Si parte con l'Under 21, senza bruciare le tappe, un ossimoro quasi per un talento che in pochissimi mesi si è ritagliato un posto nello scacchiere della Fiorentina. Una buona notizia sia per l'esterno classe '97 sia per la dirigenza viola che vede ancora una volta dopo Bernardeschi un talento valorizzato con la maglia azzurra. Anche in chiave calciomercato entrare a far parte del giro della Nazionale non può che far alzare il valore del cartellino, ma sia chiaro: la 'Viola' per adesso non vuol sentir parlare di cessione.

Calciomercato Fiorentina, con o senza Bernardeschi: Chiesa rimane

Il concetto è stato ripetuto tante volte: per Federico Chiesa non verranno prese in considerazione offerte nella prossima sessione del calciomercato Fiorentina. Il 19enne deve essere valorizzato in casa specialmente se dovesse invece essere sacrificato Bernardeschi. Per il trequartista carrarino pioveranno offerte e sarà difficile dire di no a svariate decine di milioni di euro: ad ora la volontà è quella di non cedere, magari lasciando partire altre pedine. La realtà però è che la Fiorentina dovrà mostrare una volontà di ferro contro le big italiane ed europee.

O.P.