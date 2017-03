Juventus, infortunio Benatia: il comunicato UFFICIALE

16/03/2017 17:40

JUVENTUS BENATIA INFORTUNIO / Nulla di grave per Medhi Benatia. La Juventus - attraverso il proprio sito ufficiale - ha diramato un comunicato sulle condizioni fisiche del difensore, fermatosi contro il Porto: il marocchino - si legge sul portale - ha riportato un trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia destra che, valutato in data odierna attraverso indagini strumentali, si é rivelato di non grave entità, ma che necessita di monitoraggio prudenziale quotidiano e di nuovi controlli la prossima settimana.

M.S.