Barcellona, 'spiato' l'ex Thiago Alcantara: in estate il tentativo?

16/03/2017 17:37

BARCELLONA BAYERN THIAGO / Stando a quanto riporta 'Mundo Deportivo', il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul suo ex centrocampista Thiago Alcantara. Il 25enne, oggi al Bayern Monaco di Ancelotti, si è sicuramente evoluto rispetto a quando vestiva la maglia dei 'Blaugrana' ed ora potrebbe far ritorno in Spagna. Il dirigente dei catalani, Robert Fernandez, d'altronde è stato avvistato all'Allianz Arena mentre assisteva alla sfida tra i bavaresi e l'Arsenal: segnali per il futuro?

O.P.