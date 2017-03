Torino-Inter, rammarico Ljajic: "Lasciati troppi punti per strada. Belotti e Icardi..."

16/03/2017 17:33

TORINO INTER LJAJIC / Sarà Torino-Inter ad aprire la 29a giornata di serie A. Il match che andrà in scena sabato alle 18:00, metterò di frontre Belotti e Icardi: "Mauro fa gol da tanti anni – ammette Adem Ljajic ai microfoni di 'Sky Sport' -. Il Gallo invece dà tutto in allenamento e in campo, spero possa segnare lui perché in quel caso per noi sarebbe più facile vincere. Sta facendo delle cose incredibili".

RIMPIANTI - L'ex di turno ha parlato anche del momento della sua squadra, dopo il ko contro la Lazio: "Abbiamo lasciato un po' di punti per strada - prosegue l'ex Roma - Soprattutto contro avversari che sulla carta erano inferiori. Pareggi e ko talvolta immeritati perché magari giocavamo bene. Europa? Non lo so, mi piace pensare partita per partita e allenamento per allenamento. Solo così si possono fare grandi risultati".

M.S.