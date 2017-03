Calciomercato Juventus, Isco: il rinnovo col Real è sempre in bilico

16/03/2017 17:31

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / Il contratto di Isco è uno dei temi principali del calciomercato del Real Madrid da qui all'estate. Lo spagnolo infatti non ha ancora messo nero su bianco nessun prolungamento con i 'Blancos' e la voglia di andare a misurarsi altrove c'è. Secondo quanto racconta 'marca.com', la dirigenza delle 'Merengues' in questo momento potrebbe essere propensa a discutere un nuovo accordo, ma tanto dipenderà dalle scelte sul futuro di James Rodriguez. Adesso gli iberici potrebbero dover scegliere tra uno dei due e la Juventus rimane ben vigile sul 24enne ex Malaga.

O.P.