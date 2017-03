16/03/2017 17:19

GOSSIP FALCAO PAPA' / Non smettono di arrivare le buone notizie in casa Falcao. Il bomber colombiano, che ieri ha festeggiato il passaggio ai quarti di finale con il suo Monaco, diventerà presto papà per la terza volta. A darne notizia è stato lo stesso centravanti con un messaggio abbastanza esplicito sulla propria pagina Instagram:

2013 2015 2017hat trick Un post condiviso da Falcao (@falcao) in data: 15 Mar 2017 alle ore 18:40 PDT

M.S.