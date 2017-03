16/03/2017 17:13

MILAN HONDA BACCA / Keisuke Honda ha svolto il lavoro con il resto del gruppo quest'oggi, come riportato dai media ufficiali del Milan. Il centrocampista nipponico si è allenato con la squadra a differenza di Carlos Bacca che ha svolto un lavoro a parte. Il trequartista va verso la convocazione per la sfida contro il Genoa che invece non vedrà in campo il colombiano per squalifica.

O.P.