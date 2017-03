Italia Under 21, i convocati di Gigi Di Biagio

16/03/2017 17:09

ITALIA UNDER 21 CONVOCATI DI BIAGIO / Doppia amichevole in vista per l'Italia Under21 di Gigi Di Biagio. Il ct della Nazionale ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Polonia (23 marzo) e Spagna (27 marzo). Tra i giocatori presenti ci sono anche, Chiesa della Fiorentina (prima convocazione), Petagna dell'Atalanta e Locatelli del Milan. Assente, invece, Donnarumma, che con ogni probabilità verrà chiamato da Ventura. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Pierluigi Gollini (Atalanta), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Andrea Conti (Atalanta), Alex Ferrari (Hellas Verona), Adam Masina (Bologna),Nicola Murru (Cagliari);

Centrocampisti: Marco Benassi (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan), Luca Mazzitelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo), Valerio Verre (Pescara);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Alberto Cerri (Pescara), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Andrea Favilli (Ascoli), Luca Garritano (Cesena), Andrea Petagna (Atalanta), Federico Ricci (Sassuolo).

M.S.