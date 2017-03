Dall'inviato Andrea Corti

16/03/2017 16:15

ROMA PALLOTTA - James Pallotta è sbarcato intorno alle 16 all'aeroporto di Ciampino. Il presidente della Roma non ha rilasciato dichiarazioni al ritorno nella Capitale e nel tardo pomeriggio sarà all''Olimpico' per assistere al match di Europa League contro il Lione. Nelle prossime ore Pallotta incontrerà anche Luciano Spalletti per parlare del futuro del tecnico toscano.



G.M.