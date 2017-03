Calciomercato Juventus, retroscena Barça su Bernardo Silva

16/03/2017 16:55

JUVENTUS BERNARDO SILVA BARCELLONA - Il Barcellona aveva messo nel mirino Bernardo Silva nella scorsa finestra estiva del calciomercato. Come rivela 'El Mundo Deportivo', il club blaugrana era pronto a sferrare l'offensiva per il fantasista portoghese in caso di cessione di Arda Turan. Il turco ha poi proseguito la sua avventura in Catalogna, con il Barça costretta così a mollare il talento del Monaco. Bernardo Silva, lo ricordiamo, negli ultimi tempi viene accostato a Chelsea, Manchester United, Real Madrid e Juventus, con il club monegasco che lo valuta non meno di 50 milioni di euro.



G.M.