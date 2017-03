16/03/2017 16:48

CALCIOMERCATO LAZIO MURGIA / Alessandro Murgia si vede solo alla Lazio. Il giovane centrocampista classe '96, prodotto del vivaio biancoceleste, ha parlato oggi in occasione dell'evento 'La Lazio nelle scuole': "Spero che la Lazio sia per me un punto d'arrivo, voglio rimanere qui per tanti anni".



L.P.