Calciomercato Napoli, Semplici: "C'è già il contratto..."

16/03/2017 16:40

CALCIOMERCATO NAPOLI SEMPLICI / Ci sono ancora dubbi sulla permanenza di Sarri al Napoli per la prossima stagione. Il tecnico toscano è legato agli azzurri da un contratto quadriennale, ma le voci in merito sono discordanti. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il suo sostituto potrebbe essere Leonardo Semplici, che è al comando del campionato di Serie B con la Spal.

L'allenatore del club ferrarese è intervenuto oggi a 'Radio Crc'. Sull'accostamento ai partenopei ha detto, ridendo: "Tranquilli, De Laurentiis mi ha già fatto il contratto. Sono orgoglioso che squadre come il Napoli o la Fiorentina mi cerchino. Adesso, però, penso solo alla Spal. Naturale che un giorno mi piacerebbe arrivare in Serie A, dopo tanta gavetta. Non mi fossilizzerei sulla difesa a 3, ma mi adatterei al materiale che c'è in squadra".

N.L.C.