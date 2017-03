Calciomercato Juventus, Deschamps 'avvicina' Tolisso

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

16/03/2017 16:32

JUVENTUS TOLISSO DESCHAMPS - Corentin Tolisso rimane al centro dei rumors di calciomercato. Il 22enne centrocampista francese - quest'oggi in campo all''Olimpico' contro la Roma in Europa League dopo la rete realizzata nel 4-2 dell'andata - è uno degli obiettivi principali per il calciomercato Juventus in vista della prossima estate. Il Lione valuta non meno di 45 milioni di euro per il proprio talento, sotto contratto fino al 2020 con la formazione di Ligue 1.

Calciomercato, Deschamps: "La Juventus sarebbe una buona scelta per Tolisso"

Le prestazioni di Tolisso non sono sfuggite ovviamente a Didier Deschamps, che quest'oggi lo ha convocato per la prima volta in nazionale per le sfide con Lussemburgo e Spagna. L'ex centrocampista e allenatore della Juve si è soffermato sul futuro del giovane giocatore in conferenza stampa: "Se partirà o no è una decisione del club e delle società che intendono prenderlo. Ma è un giocatore che sta crescendo, che può occupare diverse posizioni - ha sottolineato il Ct dei 'Galletti '- E' un centrocampista completo, che sta facendo molto bene con la sua squadra, dove segna molto e fa segnare. Se la Juventus potrebbe essere una buona scelta nella carriera di Tolisso? Sì, ma non sono nella posizione giusta per poterglielo dire".