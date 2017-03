VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 29a giornata: consigli e top 11

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin) - Omar Parretti (@omarJHparretti)

FANTACALCIO SERIE A 29 GIORNATA / Il finale del campionato si avvicina sempre di più ed alle porte della primavera è tempo anche di dare l'accelerata al vostro Fantacalcio. Questa giornata di Serie A partirà di sabato con l'appuntamento delle 18 tra Torino ed Inter, a seguire in serata Milan-Genoa. La domenica invece verrà aperta dal lunch match tra Empoli e Napoli al 'Castellani'; alle 15 in campo Atalanta-Pescara, Bologna-Chievo, Cagliari-Lazio, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Juventus. Si gioca anche alle 18 con Udinese e Palermo prima della chiusura affidata a Roma-Sassuolo delle 20.45. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 29a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.



Fantacalcio: top 11 e consigli 29a giornata Serie A

3-4-3: Donnarumma, Conti, Alex Sandro, Samir; Gomez, Mertens, Bernardeschi; Nainggolan; Higuain, Immobile, Dzeko.

Berisha; Paletta, Caldara; Banega, Pjanic; Belotti, Dybala

Torino-Inter sabato ore 18.00

CHI SCHIERARE: Belotti-Icardi: la sfida dei bomber è servita. Insieme ai due puntate su Perisic e Benassi.

CHI EVITARE: 12 gol nelle ultime due partite, l'Inter fa paura: Hart può davvero riposare. Joao Mario: con un Banega così, per il portoghese è sempre più dura.

FATTORE BONUS: D'Ambrosio-Ljajic: crediamo sempre nel fattore 'ex'. Per il secondo, poi, il dente è un po' avvelenato.

Milan-Genoa sabato ore 20.45

CHI SCHIERARE: Lapadula: un gol ogni 104 minuti. è il suo momento. Laxalt: voti buoni in arrivo. Dalla sua fascia nasceranno i pericoli.

CHI EVITARE: De Sciglio: mai troppo incisivo al fanta. Può stare fuori. Cofie: l'ammonizione è dietro l'angolo.

FATTORE BONUS: Pinilla-Mati Fernandez: la sorpresa può arrivare dal Cile.

Empoli-Napoli domenica ore 12.30

CHI SCHIERARE: Mertens-Hamsik: goleada in arrivo. Impossibile non metterli. El Kaddouri: la voglia di rivincita sarà tanta. Potrebbe stupire.

CHI EVITARE: facile: tutta la difesa dell'Empoli. Ghoulam: prove così così e la fantamedia cala.

FATTORE BONUS: Giaccherini: Callejon non segna più e se fosse arrivato il suo momento? Maccarone: il jolly potrebbe pescarlo il più esperto.

Atalanta-Pescara domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Gomez-Petagna: 'Zemanlandia' è tornata. Gli attaccanti pronti ad esaltarsi. Zampano-Cerri: con il boemo sono rinati.

CHI EVITARE: Coda: con il 'Papu' non sarà facile. D'Alessandro: la titolarità anche senza Kurtic non è sicura

FATTORE BONUS: Mounier: è in rampa di lancio, puntateci! Benali: da esterno d'attacco è davvero un altro fantacalciatore.

Bologna-Chievo domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Verdi-Di Francesco: dopo Destro, è la volta degli esterni. Inglese: col gol sembra averci preso gusto.

CHI EVITARE: Krejci: da terzino non ci convince. Lasciatelo fuori. Spolli: è in ballottaggio e il cartellino è sempre un pericolo.

FATTORE BONUS: Birsa: col suo sinistro magico può tracciare un arcobaleno. Viviani: occhio alle sue punizioni.

Cagliari-Lazio domenica ore 15



CHI SCHIERARE: Borriello molto bene in casa. Immobile-Keita e si va sul sicuro.

CHI EVITARE: Difesa sarda sotto pressione. De Vrij rischia lo stop causa infortunio.

FATTORE BONUS: Joao Pedro soluzione tentabile. Anderson tra gol e assist.

Crotone-Fiorentina domenica ore 15





CHI SCHIERARE: Sì a Falcinelli, il bonus può starci. Bernardeschi-Kalinic sempre ok.

CHI EVITARE: Evitare i terzini del Crotone. Vecino-Badelj: uno rimane fuori.

FATTORE BONUS: Ci possiamo giocare Ferrari su palla da fermo. Saponara non è sicuro del posto, ma intriga.

Sampdoria-Juventus domenica ore 15





CHI SCHIERARE: Quagliarella contro una delle sue ex. Grosso sì per Mandzukic oltre i soliti Dybala-Higuain.

CHI EVITARE: Linetty non è sicuro del posto. Chiellini-Rugani-Barzagli: almeno uno è out.

FATTORE BONUS: Schick a partita in corso è una costante. Sulle fasce ci sono Alex Sandro e Cuadrado.

Udinese-Palermo domenica ore 18





CHI SCHIERARE: Zapata adesso non si toglie. Nestorovski buona idea come al solito.

CHI EVITARE: Felipe praticamente fuori. Aleesami-Pezzella: occhio al ballotaggio.

FATTORE BONUS: De Paul arma interessante. Jajalo si può provare.

Roma-Sassuolo domenica ore 20.45





CHI SCHIERARE: Torna Perotti e ci piace l'idea (oltre Dzeko!). Attenzione al 'quasi giallorosso' Defrel.

CHI EVITARE: Peres e Fazio non sono al 100%. Matri in leggero ritardo.

FATTORE BONUS: Buone possibilità per un segno più da Nainggolan. Difficile consigliare Berardi ora, ma metti che è la volta buona...