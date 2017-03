16/03/2017 16:20

TOTTENHAM KANE / Brutte notizie per Harry Kane. L'attaccante del Tottenham, che come confermato dal club ha subito dei danni ai legamenti della caviglia, secondo quanto riferisce il britannico 'skysports.com' dovrà star fermo dalle 4 alle 6 settimane. Davvero un duro colpo per gli 'Spurs' in un momento delicatissimo della stagione.



L.P.