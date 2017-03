16/03/2017 15:40

NAPOLI GABBIADINI NAZIONALE - Manolo Gabbiadini sembra rinato dopo l'addio al Napoli con l'apptrodo in Premier League con la maglia del Southampton. L'attaccante ha rivelato: "Non mi sento un giocatore diverso ora che sono in Inghilterra, anche appena arrivato a Napoli i numeri erano molto positivi. La Nazionale? Spero di tornarci: ci sono sempre stato, anche quando giocavo meno", ha detto Gabbiadini a 'Premium Sport'.

G.M.