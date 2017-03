Champions League, Flavio Roma vota la finale: "Juve-Monaco. Mbappé è incredibile"

16/03/2017 15:28

CHAMPIONS LEAGUE FLAVIO ROMA / Occhio al Monaco. La clamorosa rimonta ai danni del Manchester City ora fa tremare le big d'Europa che dovranno vedersela con i ragazzi terribili di Jardim. Alla vigilia dei sorteggi dei quarti di finale di Champions, ai microfoni di '4-4-2' in onda su 'Sportmediaset.it' è intervenuto l'ex portiere monegasco Flavio Roma che ha raccontato: "L’exploit del Monaco lo speravo perché non vedevo un City così irresistibile. Rispetto al mio Monaco grandi differenze non ne vedo. Gli investimenti fatti per la rosa attuale si vedono eccome: ci sono almeno 7-8 talenti davvero importanti. Ai quarti bisognerà stare attenti al Monaco: hanno talento e voglia di fare bene. Da un lato l’essere giovani crea spensieratezza, dall’altra c’è il rischio di sopportare con qualche difficoltà l’elevata tensione, ma secondo me possono arrivare in fondo. Chi deve evitare la Juventus? Direi proprio il Monaco: il mio sogno sarebbe un Juve-Monaco in finale, ma anche un Juventus-Bayern. Chi la rivelazione? Beh, mi sembra che Mbappé sia sotto gli occhi di tutti: ha qualità incredibili. Rinascita all’Inter per Kondogbia? A Monaco faceva più l’incontrista che il regista e lo faceva bene: Pioli ha cominciato a sfruttare questa sua caratteristica e i miglioramenti nelle prestazioni si vedono".



L.P.