Calciomercato Inter, da Manolas a Perotti: asse sempre più caldo con la Roma

Raffaele Amato

16/03/2017 13:15

CALCIOMERCATO INTER ROMA / 150 o addirittura 200 milioni di euro sarebbe pronto a spendere il gruppo Suning nella prossima sessione di calciomercato Inter. In estate la proprietà del club nerazzurro punterà a costruire una squadra competitiva per lo Scudetto o quantomeno per provare a insidiare lo strapotere della Juventus. L'Inter si rafforzerà in ogni reparto con giocatori di grande livello e spessore internazionale.

Calciomercato Inter, da Manolas a Perotti: 'asse' con la Roma

Alcuni dei nuovi acquisti potrebbero arrivare dalla Capitale, sponda Roma soprattutto. Per la difesa è noto il forte interesse per Kostas Manolas, che non vuole rinnovare il contratto e che quindi sarà assoluto protagonista del prossimo calciomercato giallorosso. Ma anche quelli per Rudiger e il laterale mancino Emerson Palmieri. A centrocampo i nerazzurri tengono caldo il nome di Kevin Strootman, per il quale sarebbe già pronto un quinquennale da oltre 3 milioni, mentre per l'attacco negli ultimi giorni sarebbe spuntato il nome Diego Perotti, non più centrale nel progetto e che quindi il club di Pallotta potrebbe decidere di sacrificare nella sessione estiva di calciomercato Roma. L'argentino è già stato nel mirino del Ds interista Ausilio quando indossava ancora la maglia del Genoa.