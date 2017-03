Calciomercato Barcellona, in estate niente botti: colpa di Messi

16/03/2017 12:54

CALCIOMERCATO BARCELLONA / A Barcellona preparano un dopo Luis Enrique 'low cost'. Secondo 'As' il prossimo allenatore dei blaugrana - probabilmente l'attuale assistente Juan Carlos Unzué - avrà a disposizione un budget di appena 25 milioni di euro per rafforzare la squadra. Questo perché la società catalana ha deciso di investire tutte o quasi le risorse sul rinnovo di Leo Messi, senza dimenticare i poco meno di 60 milioni investiti l'estate scorsa per André Gomes. Tale indiscrezione fa da contraltare a quelle che parlano di un possibile assalto all'ex Real Di Maria e di un presunto contatto col Torino per quanto riguarda Andrea Belotti. E soprattutto, se confermata, vorrebbe dire che in estate il club del presidente Bartomeu sarebbe costretto a più di una cessione per autofinanziarsi la campagna acquisti, nella quale il primo obiettivo sarà rafforzare il lato destro del centrocampo.

R.A.