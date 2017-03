Champions League, Juventus-Bayern Monaco: ecco chi vince la Coppa!

16/03/2017 12:30

CHAMPIONS LEAGUE / L'edizione 2016/2017 della Champions League verrà vinta da una tra Juventus e Bayern Monaco; è l'esito del sondaggio effettuato dal 'Corriere dello Sport' tra trenta esperti, da Adani a Tacchinardi. Tredici preferenze a testa per bianconeri e bavaresi, mentre in tre hanno votato per il Barcellona e una per il Real Madrid. Il Bayern Monaco è stata anche la squadra più votata alla domanda: "Chi è la squadra più forte dei quarti?".

S.D.