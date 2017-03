Calciomercato Sampdoria, il Real Madrid piomba su Muriel

16/03/2017 12:23

CALCIOMERCATO SAMPDORIA MURIEL / A giugno la Sampdoria potrebbe perdere alcuni giocatori importanti dello scacchiere di Giampaolo. Tra questi Patrik Schcik, per il quale è pronta a chiudere l'Inter, e Luis Muriel. L'attaccante colombiano è fin qui autore di una stagione eccellente che lo ha fatto tornare prepotentemente nel mirino delle big italiane - Juventus e Napoli su tutte - come straniere. Secondo il portale spagnolo 'Diario Gol' il classe '91 sarebbe entrato addirittura in orbita Real Madrid. Le 'Merengues' starebbero valutando il suo profilo come eventuale sostituto di James Rodriguez, sicuro partente nella prossima estate. Sul cartellino di Muriel, che stamane ha detto di non aver avuto nessun contatto coi club a lui interessati, pende una clausola rescissoria da circa 28 milioni di euro.

R.A.