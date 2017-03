Calciomercato Juventus, dalla Spagna: il Real Madrid molla Dybala

Maurizio Russo

16/03/2017 11:45

JUVENTUS DYBALA REAL MADRID / Paulo Dybala continua a segnare. Dopo aver deciso la super sfida di campionato contro il Milan su rigore, l'attaccante argentino si è ripetuto dagli undici metri anche contro il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Più dei gol, però, sono le prestazioni della 'Joya' a impressionare e a rischiare di scombussolare i piani del prossimo calciomercato Juventus. In casa bianconera filtra ottimismo sul rinnovo del contratto che però tarda ad arrivare. Un mese fa il Dg Marotta annunciò che la firma sarebbe arrivata a fine febbraio e nemmeno l'arrivo del suo agente a Torino tre settimane fa è bastato per la fumata bianca. E allora i dubbi sul futuro di Dybala rimangono. Ma i tifosi della Juventus possono tirare un sospiro di sollievo dopo le indiscrezioni dell'emittente iberica 'Cadena Cope' secondo cui il Real Madrid avrebbe mollato la pista che porta all'ex palermitano per il prezzo troppo alto del suo cartellino e per le priorità di Zidane, che invece vorrebbe Hazard del Chelsea.

Calciomercato Roma, Monchi più vicino

Buone notizie sul fronte calciomercato arrivano anche per la Roma. Secondo la stessa fonte, infatti, i campioni d'Europa in carica si sarebbero ritirati anche dalla corsa al direttore sportivo Monchi, dato in partenza dal Siviglia e accostato a più riprese ai giallorossi dopo gli incontri con il presidente Pallotta. Le 'Merengues' non ritengono il dirigente sivigliano adatto alle loro strategie di mercato e avrebbero deciso di virare su altri obiettivi.