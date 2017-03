Calciomercato, Balotelli rivela: "Fui vicino al Barcellona, ma..."

16/03/2017 11:23

BALOTELLI BARCELLONA / Alti e bassi. La carriera di Mario Balotelli sembra un ottovolante: dai suoi esordi all'Inter alla suo passaggio al Milan in Serie A, passando per l'avventura al Manchester City in Premier League fino all'attuale esperienza al Nizza in Ligue 1. Proprio in Francia SuperMario sembra essere maturato ed aver trovato un po' di continuità. Ma il suo peregrinare in giro per l'Europa potrebbe non essere finito. Non è un mistero che il giocatore sia un appassionato di Liga spagnola e, in una intervista a 'RMC', ha svelato un retroscena a tal proposito: "Sono stato vicino al Barcellona, però il club in cui giocavo in quel momento chiedeva troppi soldi per il mio cartellino".

M.R.