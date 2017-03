Calciomercato Torino, giornata decisiva per Bonifazi

16/03/2017 11:13

CALCIOMERCATO TORINO BONIFAZI / Tra le rivelazioni del campionato cadetto, Kevin Bonifazi è pronto a mettere nero su bianco con il Torino. Il giovane difensore, che ha un contratto in scadenza nel 2018 con i granata, attualmente è in prestito alla Spal dove si sta mettendo in mostra contribuendo al momentaneo primo posto in classifica del club. Come riporta 'Sky', dopo i primi approcci dei giorni scorsi, Michelangelo Minieri (agente del calciatore) oggi si vedrà con il Torino per definire i contorni dell'operazione con un nuovo contratto almeno fino al 2021. L'obiettivo di Cairo è blindare il suo giovane gioiello dagli 'assalti' delle grandi squadre.

M.D.A.