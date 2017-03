16/03/2017 11:08

UDINESE BALIC GALATASARAY / Andrija Balic non ha giocato ancora nemmeno un minuto in stagione con l'Udinese. Il 19enne centrocampista croato, tuttavia, vanta lo stesso degli estimatori in Europa. Secondo il quotidiano turco 'Milliyet', il suo connazionale Igor Tudor - nuovo tecnico del Galatasaray - avrebbe fatto il suo nome per la prossima stagione.

M.R.