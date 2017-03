16/03/2017 10:40

CALCIOMERCATO INTER FELIPE / Brutte notizie per Inter (e Roma) sul fronte Felipe, difensore del Porto monitorato dal club nerazzurro in occasione della recente partita contro la Juventus: secondo 'As', il Real Madrid ha già raggiunto l'accordo col giocatore, individuato come sostituto futuro del portoghese Pepe. Manca ancora l'intesa col Porto.

S.D.