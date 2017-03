Juventus, Cannavaro: "Buffon scaramantico, il Leicester gli piacerebbe"

16/03/2017 10:51

JUVENTUS CANNAVARO / "Vorrei evitare il Leicester". La frase pronunciata da Gianluigi Buffon dopo il passaggio della Juventus ai quarti di finale di Champions League ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori. Fabio Cannavaro, ex difensore bianconero e attuale tecnico del Tianjin Quanjian, ha espresso un suo commento: "Gigi è scaramantico, dice così ma sotto sotto gli piacerebbe, perché così nei quarti la Juve avrebbe ottime possibilità di proseguire il cammino - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - A questo punto vanno avanti solo i migliori. E ai bianconeri non manca nulla per arrivare in finale. Me lo auguro: Gigi meriterebbe di alzare la Champions, dopo aver vinto tutto il resto".

L'ESPERIENZA - "In queste sfide conta il particolare, la sfumatura. E chi ha esperienza sa leggere meglio i momenti della partita. Soprattutto Barzagli e Chiellini, dopo tanti problemi fisici avuti a inizio stagione, ora possono essere più freschi e far pesare le loro tante partite internazionali".

I FAVORITI - "Non scopro nulla se dico le spagnole e il Bayern. L’Atletico di Simeone è un avversario ostico per chiunque, anche se ha un po’ meno qualità. Invece il Barcellona dopo la clamorosa e straordinaria 'remuntada' sul Psg è il favorito. E il Real non sarà spettacolare come qualche anno fa, ma è solido perché ha centrocampisti e difensori fortissimi".

LE DIFFICOLTA' - "Controindicazioni per la Champions? Un campionato che domina da sei anni: questo non è un bene. Perché poi le sfide di Champions sono ad altissimo livello e non è facile sintonizzarsi. Ma non è così solo in Italia, anche in Germania e Inghilterra i campionati sono già decisi. Si va sempre più verso un calcio di élite, in cui i club medi faticano parecchio a tenere il passo non solo tecnicamente ma soprattutto come budget. Si capisce perché il G14 spinga per un campionato Europeo di club più spettacolare, devono rientrare degli investimenti. Nessuno si meravigli, il calcio è business".

M.D.A.