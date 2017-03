Calciomercato Sampdoria, Muriel: "Devo fare una precisazione"

16/03/2017 10:24

CALCIOMERCATO SAMPDORIA MURIEL / Luis Muriel al centro di voci di calciomercato. Il forte attaccante colombiano della Sampdoria, decisivo nel derby contro il Genoa, ha parlato dell'interesse delle grandi squadre e della Juventus: "Devo fare una precisazione: io ho ammesso di aver sentito queste voci, da parte dei media, ma non ho avuto contatti con nessuno. Non c’è nulla di concreto, ma solo voci - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Ferrero pronto a un nuovo contratto? Lui è una persona che mi ha fatto del bene e non lo dimenticherò mai. Ha creduto in me in un momento difficile. Clausola da 28 milioni di euro? Mi ritrovo spesso a pensare alla mia adolescenza, ai soldi che mancavano, a quando andavo a vendere i dolci che faceva mia nonna per pagarmi il biglietto dell’autobus che mi portava all’allenamento. Poi penso a quello che ho ottenuto e mi commuovo. Sì, quella cifra fa impressione".

M.D.A.