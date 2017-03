Fiorentina, Saponara: "La Viola è la mia grande occasione. Il Milan? Scoppiai e..."

16/03/2017 10:18

SAPONARA FIORENTINA / L'edizione odierna di 'Tuttosport' propone una lunga intervista al trequartista della Fiorentina Riccardo Saponara. Queste le sue parole: "Il ko con il Borussia Dortmund sta condizionando la stagione, è stata una forte delusione per tutti. Sarà dura tornare in Europa, faremo la corsa sull'Atalanta. (...) La Fiorentina è la mia grande occasione e voglio godermela fino in fondo. (...) Al Milan l'impatto fu duro. Avevo poco più di 20 anni, venivo dalla B e da una piazza tranquilla come Empoli. Dopo tanta panchina e tribuna alla fine scoppiai, decisi di rimettermi in gioco".

S.D.