I CRAQUE DEL MOMENTO - Mbappé: l'enfant prodige conquista l'Europa

MBAPPE' MONACO / Il calcio è lo sport più bello e seguito al mondo anche per la sua imprevedibilità. La Premier League conquistata dal Leicester lo scorso anno e la rimonta del Barcellona contro il Psg hanno testimoniato ancora una volta che tutto è possibile. Tra le squadre che non hanno intenzione di arrendersi al pronostico avverso va segnalato il Monaco: il club del Principato guida la classifica della Ligue 1 con tre punti di vantaggio (e gli scontri diretti a favore) sul quattro volte campione di fila e favoritissimo Paris Saint-Germain. Ma non solo, perché i biancorossi sono riusciti anche nell'impresa di eliminare dalla Champions League una delle squadre più blasonate e ricche della competizione: il Manchester City.

IL NUOVO HENRY - L'incubo di Guardiola e di tutta la retroguardia dei 'Citizens' ha un nome ed un cognome: Kylian Mbappé. A soli 18 anni l'attaccante francese di origini camerunesi sta già incantando tutti con le sue giocate e la sua rapidità: in patria lo hanno già ribattezzato il 'nuovo Henry' e a suon di gol sta diventando il craque del momento. Dopo aver segnato nella gara di andata, il numero 29 del Monaco si è ripetuto anche nel match di ritorno contro gli inglesi, dando il la alla rimonta. In mezzo altre reti pesanti in patria: da quella in Coppa di Francia contro il Marsiglia che ha contribuito al passaggio del turno alla doppietta contro il Nantes e al gol decisivo contro il Bordeaux in campionato.

Calciomercato Inter, sarà asta internazionale per Mbappé

Ad ammirare il talento di Mbappé sugli spalti del 'Louis II' ieri sera c'erano anche gli scout dell'Inter. Da tempo il club nerazzurro ha messo gli occhi sul giovanissimo centravanti francese, ma è facile prevedere che la prossima estate si scatenerà un'asta sul calciomercato per accaparrarselo. In Italia piace anche a Lazio e Juventus, mentre all'estero è seguito da Real Madrid, Barcellona, Psg e i due club di Manchester. Il Monaco gongola al pensiero dell'enorme plusvalenza che potrà mettere a bilancio dalla cessione del suo prodotto delle giovanili. La base d'asta è di 60 milioni di euro.