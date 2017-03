Europa League, Roma-Lione: probabili formazioni e dove vederla in tv. Giallorossi qualificati se...

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

16/03/2017 10:00

EUROPA LEAGUE ROMA LIONE FORMAZIONI TV / Si chiude la tre giorni dedicata alle coppe europee e in Italia tutti i riflettori sono puntati sullo stadio 'Olimpico': qui si concentrano le news Roma con i giallorossi costretti a rimontare il 4-2 subito a Lione. Impresa non semplice per la formazione di Spalletti che però alla vigilia si è professato ottimista in vista dell'impegno di questa sera. La squadra capitolina, reduce dal successo sul Palermo dopo tre ko di fila, vuole mettersi alle spalle il periodo difficile e andare avanti nella competizione continentale, sperando poi di riuscire a mantenere il secondo posto in campionato e ribaltare anche il risultato di andata nella semifinale di coppa Italia contro la Lazio. Ma per pensare a Serie A e derby ci sarà tempo, oggi le attenzioni sono tuttte rivolte all'impegno di Europa League: ecco le probabili formazioni di Roma-Lione e dove vedere la partita in diretta tv.

Europa League: Roma-Lione, le ultime sulle formazioni

Luciano Spalletti non ha svelato la formazione nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lione. Il tecnico giallorosso dovrà valutare soprattutto la condizione di tre calciatori che hanno recuperato soltanto ieri dai rispettivi problemi fisici: Bruno Peres, Emerson e Perotti sono tra i 21 convocati per l'impegno di questa sera ma il loro impiego dal primo minuto è ancora tutto da decidere. Il secondo sembra essere il favorito per una maglia da titolare con il tecnico intenzionato a schierare una difesa a quattro con (da destra a sinistra) Rüdiger, Manolas, Fazio e appunto Emerson. Proprio il pacchetto arrettrato dovrà fornire le garanzie maggiori, quelle che sono mancate nella gara di andata quando il reparto offensivo del Lione ha mandato in crisi le certezze giallorosse. In effetti Roma-Lione è la partita tra due squadre che fanno dell'attacco il loro punto di forza: proprio in avanti, Spalletti si affida ai gol di Edin Dzeko che sarà supportato dal trio di trequartisti Salah-Nainggolan-El Shaarawy. A centrocampo, invece, Strootman e De Rossi dovranno fungere da cerniera tra i reparti, dando l'equilibrio invocato dal tecnico in conferenza stampa.

Proprio parlando ai giornalisti Spalletti ha mostrato ottimismo: "In base al valore dei miei giocatori sento di avere il 60% di possibilità di passare il turno" le parole dell'allenatore della Roma che caricano l'ambiente. Un ambiente che dovrà accogliere anche James Pallotta annunciato in Italia nel pomeriggio: Spalletti ha detto di non aver nulla da dire al presidente, ma certo i due dovranno parlarsi anche perché il calciomercato estivo di avvicina e c'è bisogno di capire come e con chi ripartirà il club giallorosso. Con o senza Spalletti? In attesa della risposta a questa domanda, la Roma vuole andare avanti in Europa e spera che nel duello tra bomber Dzeko abbia la meglio su Lacazette, pericolo numero uno della formazione di Genesio insieme a Tolisso.

Probabili formazioni Roma-Lione:

Roma (4-2-3-1): Alisson; Rüdiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko.

Lione (4-2-3-1): Lopes; Jallet, Mammana, Diakhaby, Morel; Gonalons, Tousart; Ghezzal, Tolisso, Valbuena; Lacazette.

Roma-Lione, dove vedere la gara in tv

Niente diretta tv in chiaro per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Lione: la partita sarà visibile soltanto per gli abbonati Sky, mentre su Tv8 alle 21.05 andrà in onda Diretta Goal Europa League. La gara dell''Olimpico' sarà trasmessa in differita in chiaro alle 00.30.

Roma-Lione, giallorossi qualificati se...

Vincere con almeno due gol di scarto e non subire più di due gol: questa la missione della Roma per staccare il biglietto per i quarti di finale di Europa League. I giallorossi passano il turno in caso di successo per 2-0 o 3-1 o con una vittoria con più di due gol di scarto; in caso di 4-2 si andrà ai tempi supplementari, mentre una sconfitta, un pareggio o anche un successo con un gol di scarto premierebbe il Lione. Transalpini avanti anche se la squadra di Spalletti riuscisse a imporsi con due gol di vantaggio ma subendone tre (es. 5-3).