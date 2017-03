Calciomercato Napoli, futuro Mertens: un mese per decidere

16/03/2017 09:32

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / In campo prestazioni super, fuori alcuni problemi da risolvere. Dries Mertens è alla ricerca di certezze per il suo futuro, tra un rinnovo che non arriva e le voci di calciomercato che si fanno più insistenti. Il fantasista belga, che quest'anno è definitivamente esploso all'ombra del Vesuvio, è in trattativa con De Laurentiis per l'adeguamento e il prolungamento dell'attuale contratto che scadrà a giugno 2018. Così, dopo le grandi performance degli ultimi mesi, ha chiesto uno stipedio nettamente superiore rispetto a quello attuale di 1,2 milioni di euro a stagione. Lui vuole 3 milioni fino al 2021, ma il Napoli non sembra propenso ad assecondare le sue richieste offrendo invece 2,5 milioni. Il rinnovo di Mertens al momento è congelato. Le parti, però, potrebbero tentare nuovi approcci entro il prossimo mese.

Calciomercato Napoli, le ultime sul rinnovo di Mertens

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', nessuna delle due parti vuole arrivare alla rottura: dopo il doppio confronto con la Juventus potrebbe esserci un'accelerata nella trattativa. Il calciomercato Napoli non vuole privarsi del suo talento e farà in modo di convincerlo a restare. Circa un mese, quindi, per definire il futuro del calciatore, che in questo momento sembra vivere anche alcuni problemi familiari.

Tra i motivi del mancato accordo, inoltre, c'è anche la questione della clausola rescissoria, con il Napoli che vorrebbe impostarla sui 50 milioni di euro valida soltanto per il mercato estero. Dries Mertens vorrebbe invece abbassara a 30 milioni.

All'estero il 'falso nueve' di Sarri piace a diverse squadre: oltre alla ricca potesi Cina, in Premier League potrebbe scatenarsi un derby tra Manchester City e United, mentre in Italia resta sempre viva l'idea Inter. Il 'folletto' potrebbe essere tentato dal nuovo progetto nerazzurro, anche se al momento la priorità sembra il rinnovo con il Napoli.

M.D.A.