Calciomercato Juventus, De Sciglio più vicino: Marotta vuole 'bloccarlo'

16/03/2017 09:27

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO / La Juventus accelera per Mattia De Sciglio. Come si legge questa mattina sulle colonne de 'Il Messaggero', il terzino del Milan è sempre più vicino al club bianconero, col direttore generale bianconero Beppe Marotta intenzionato a 'bloccare' il giocatore per evitare future brutte sorprese (il laterale rossonero è seguito anche da Napoli, Manchester City e United).

Come anticipato su Calciomercato.it, il classe '92 De Sciglio è alle prese con un complicato rinnovo del contratto col Milan, attualmente in scadenza nel giugno 2018.