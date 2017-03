Calciomercato Torino, Belotti-Barcellona? I granata chiedono Tello

16/03/2017 09:04

CALCIOMERCATO TORINO / Si infiamma l'asse di calciomercato Torino-Barcellona. La Juventus, però, stavolta non c'entra. Mentre dalla Spagna si ipotizza un possibile futuro blaugrana per il 'Gallo' Andrea Belotti, l'edizione odierna di 'Tuttosport' dà un'altra motivazione al viaggio al 'Camp Nou' del dirigente granata Petrachi: il Toro ha chiesto al Barcellona Tello, attualmente in prestito alla Fiorentina e nel mirino anche del Milan.

La 'Viola' ha un diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro, ma gli spagnoli vantano un controriscatto a 8. Secondo il quotidiano torinese, il giocatore vorrebbe rimanere a giocare in Italia.

S.D.