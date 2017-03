Serie A, Beretta: "Giocare a Pasqua è un diritto"

16/03/2017 08:41

SERIE A BERETTA / Negli ultimi giorni ci sono state alcune polemiche per le gare che si disputeranno nel week-end di Pasqua. Se Inter-Milan si giocherà il 'Sabato santo' all'ora di pranzo, ha suscitato qualche malumore anche il possibile spostamento di Roma-Atalanta alla domenica sera. Maurizio Beretta, presidente della Lega Serie A, ha spiegato la situazione: "Guardiamo con grande rispetto alle osservazioni della Cei. La Lega ha programmato il turno al sabato. Auspichiamo che la Roma passi il turno, naturalmente. E a quel punto avrebbe il diritto di chiedere lo spostamento alla domenica o al lunedì - le sue parole riportate dalla 'Gazzetta dello Sport' - Un diritto consolidato per tutte le squadre che si trovano in situazioni del genere: noi non facciamo altro che rispettarlo. Naturalmente si giocherebbe di sera senza interrompere le celebrazioni della Santa Pasqua".

M.D.A.