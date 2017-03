Chelsea, rivoluzione in attacco: via Diego Costa, dentro Lukaku E Morata!

16/03/2017 08:42

CALCIOMERCATO CHELSEA / Grandi manovre in attacco in casa del Chelsea capolista in Premier League: secondo quanto scrive oggi in Inghilterra 'The Sun', l'allenatore dei 'Blues' Antonio Conte è intenzionato a lasciar partire il suo bomber Diego Costa e finanziare così il doppio colpo in entrata Romelu Lukaku e Alvaro Morata. Per mettere a segno la duplice operazione in casa Everton e Real Madrid è prevista una spesa da 95 milioni di sterline, pari al cambio attuale a circa 109 milioni di euro. Alvaro Morata, accostato anche alla Juventus ha rimandato ogni decisione sul suo futuro a fine stagione.

S.D.