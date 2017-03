Calciomercato Juventus, Lione in Italia: nuovi contatti per Tolisso?

16/03/2017 08:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS LIONE TOLISSO / Lione in Italia per il ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma. La Juventus stasera sarà spettatrice interessata della partita dello stadio 'Olimpico', con diversi calciatori del club francese nel mirino per il prossimo calciomercato estivo. Ormai da tempo si sa del forte interesse di Marotta e Paratici per Corentin Tolisso e non solo. Il club francese è pieno di talenti che si sono messi in bella mostra anche in Champions League in occasione della doppia sfida contro i bianconeri. Così, il calciomercato Juventus ha individuato anche altri profili che potrebbero arricchire la rosa. Si tratta di Alexandre Lacazette, fantasista veloce e tecnico, Maxime Gonalons, centrocampista seguito invano anche dal Napoli, e Nabil Fekir, trequartista molto duttile e qualitativo. La Juve, sfruttando l'arrivo in Italia della dirigenza del Lione, potrebbe tentare nuovi contatti. L'affare Tolisso è quello che più sembra interessare la dirigenza bianconera, che anche nei mesi scorsi ha tentato di acquistarlo.

Calciomercato Juventus, Tolisso in Italia: possibili nuovi contatti

Nonostante le ingenti cifre richieste dal Lione per privarsene, la Juventus non molla Tolisso. Classe '94, si tratta di un centrocampista centrale di grande qualità e quantita: capace di disimpegnarsi bene sia in fase di costruzione che in quella di interdizione, Tolisso rappresenterebbe un innesto valido e di grandi prospettive per la mediana juventina. Non è escluso che nelle prossime ore potrebbe quindi esserci un nuovo approccio tra le due società.

Il calciatore nei giorni scorsi ha parlato del suo futuro: "Accordo con la Juventus? In questo momento sono al Lione e ho un contratto fino al 2020 - ha spiegato a 'Le Progrès' - Le italiane ci esaltano? Senza offendere la Roma, la Juventus è di un altro livello. Siamo riusciti ad affrontarle bene in casa grazie a degli ottimi secondi tempi".

M.D.A.