Calciomercato Inter, 25 milioni per il colpo Schick: manca solo l'ok di Suning

16/03/2017 08:24

CALCIOMERCATO INTER SCHICK / L'Inter fa sul serio per Patrik Schick ed è pronta a dimostrarlo mettendo sul piatto i 25 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria dell'attaccante ceco della Sampdoria.

Come si legge sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio non ha dubbi sulla bontà dell'acquisto, che prevede la permanenza del giocatore in blucerchiato fino al 2018. Per completare l'operazione manca l'ok di Suning: la risposta da Nanchino è attesa nel giro di un paio di settimane ma filtra ottimismo sulla fumata bianca.

S.D.