Calciomercato Napoli, colpo da sogno: Ibrahimovic 'chiama' De Laurentiis

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

16/03/2017 08:09

CALCIOMERCATO NAPOLI IBRAHIMOVIC / L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' riporta alcune anticipazioni dell'intervista concessa dall'attaccante del Manchester United Zlatan Ibrahimovic al programma 'Collezione Capello', che andrà in onda venerdì alle 23. Queste le sue parole sul futuro: "Io al Napoli? Non si sa mai... però sto bene qua, Vediamo, vediamo che succede (...) Il prossimo anno? Ho firmato per una stagione, con opzione sulla seconda. Non ho troppi campionati davanti a me, voglio divertirmi e fare la differenza. Non so cosa succederà, perché sono concreto".