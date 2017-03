Ranking Uefa, Italia: Francia e Russia minacciano il quarto posto

15/03/2017 23:40

RANKING UEFA CLUB ITALIA FRANCIA / La qualificazione ai quarti di Champions League del Monaco potrebbe non essere una buonissima notizia per l'Italia. Con la certezza di chiudere la stagione al quarto posto nel ranking Uefa per club, il nostro movimento deve guardarsi bene le spalle dagli assalti della stessa Francia e della Russia. Questo perché al termine dell'attuale e delle prossime due stagioni il nostro paese sarà costretto a scartare molti più punti di queste 2 nazioni ed il rischio di ritrovarsi invischiati nella bagarre per difendere il 'preziosissimo' quarto posto nel giro dei prossimi 2 anni è potenzialmente reale.

CLASSIFICA GENERALE:

101,428 - Spagna: 7 squadre – 3 in CL (Atletico Madrid, Real Madrid e Barcelona), 1 in EL (Celta Vigo), 3 eliminate.

78,785 - Germania: 7 squadre – 2 in CL (Borussia Dortmund e Bayern Monaco), 2 in EL (Schalke 04 e Borussia Monchengladbach), 3 eliminate.

73,961 - Inghilterra: 7 squadre – 1 in CL (Leicester), 1 in EL (Manchester United), 5 eliminate.

71,498 - ITALIA: 6 squadre – 1 in CL (Juventus), 1 in EL (Roma) e 4 eliminate.

54,833 - Francia: 6 squadre – 1 in CL (Monaco), 1 in EL (Lione), 4 eliminate.

50,532 - Russia: 5 squadre – 2 in EL (Rostov e Krasnodar), 3 eliminate.

